Ильхам Алиев и президент Латвии выступили с заявлениями

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс выступили с заявлениями для прессы, информирует официальный сайт главы государства.
Кроме того, с участием Ильхама Алиева и Эдгарса Ринкевичса состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Латвией.
* * * 12:45
По окончании встречи один на один состоялись переговоры президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом в расширенном составе, информирует официальный сайт главы государства.
* * * 12:20
Состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом один на один, информирует официальный сайт главы государства.
* * * 11:33
22 апреля в Баку состоялась церемония официальной встречи президента Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса.
На площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь президента Латвии был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Латвии. Прозвучали государственные гимны Латвийской Республики и Азербайджанской Республики.
Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Эдгарсу Ринкевичсу, а члены латвийской делегации – президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
Главы государств сделали официальное фото.