Саммит военных стратегов в Лондоне

Военные стратеги из более чем 30 стран собираются в среду на конференции в Лондоне для обсуждения планов по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

«Военные стратеги из более чем 30 стран сегодня (22 апреля, среда) поспособствуют достижению прогресса (в деле - ред.) подробного планирования открытия Ормузского пролива в ходе двухдневной конференции в Великобритании», - говорится в пресс-релизе Минобороны, опубликованном на сайте британского правительства.

Согласно публикации, мероприятие пройдет в постоянном объединенном штабе на севере Лондона. Отмечается, что обсуждения будут основываться на результатах саммита 51 страны в Париже на прошлой неделе.

Более 50 стран, принявших 17 апреля участие в парижском саммите по Ормузскому проливу, приветствовали заявление Ирана об открытии водного пути.