В Британии хотят взрастить «поколение без курения»

Обе палаты британского парламента одобрили законопроект, который включает пожизненный запрет на продажу табака и электронных сигарет гражданам, родившимся с 1 января 2009 года, сообщает Би-би-си.

Для вступления в силу «Закона о вейпе и сигаретах» его должен одобрить король Карл III. Помимо запрета на продажу законопроект также дает властям возможность контролировать состав табачных изделий, электронных сигарет и никотиновых продуктов, включая их ароматизаторы и упаковки, передает телеканал.

«Это эпохальный законопроект, он создаст поколение, свободное от курения», — заявила в Палате лордов парламентский заместитель госсекретаря по вопросам здоровья женщин баронесса Джиллиан Мерон.

Законопроект внесли на рассмотрение в 2023 году. Возраст, после которого разрешено курить, будет ежегодно увеличиваться на год. Планируется, что со временем запрет на продажу сигарет будет касаться всего населения страны.

Похожий законопроект ввели в ноябре на Мальдивах. Запрет на отпуск табачных изделий действует в отношении граждан, которые родились после 1 января 2007 года. В Минздраве страны подчеркнули, что закон направлен на защиту здоровья населения и профилактику заболеваний, связанных с курением.