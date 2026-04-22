Американские ВВС в небе над Ираком

В приграничных районах Ирака отмечено усиление патрулирования со стороны военно-воздушных сил США.
Согласно сообщениям местных источников в службах безопасности провинции Анбар, разведывательная авиация США ведет регулярный мониторинг воздушного пространства.
Особая активность зафиксирована в небе над городом Тарибиль, расположенным вблизи иракско-иорданской границы. Источники сообщают о пролете самолета-заправщика в сопровождении трех штурмовиков A-10 Thunderbolt II (известных как «Бородавочники»).