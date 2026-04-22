Путин вернул Дзержинского

Президент России Владимир Путин присвоил Академии ФСБ России имя Феликса Дзержинского. Указ российского лидера размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В тексте документа отмечается вклад академии в профессиональную подготовку кадров в интересах органов ФСБ России, а также «вклад Дзержинского в обеспечение госбезопасности». Указ вступил в силу со дня подписания.

Феликс Дзержинский — советский государственный и партийный деятель, активный участник Октябрьской революции. Основатель и руководитель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).