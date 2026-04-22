Америка растратила ракеты

Во время войны с Ираном вооруженные силы США истощили ключевые запасы ракет, их восполнение займет до 5 лет, пишет CNN.

Согласно оценкам, США использовали примерно 45% ракет точного поражения, 50% перехватчиков системы THAAD, почти 50% ракет ПВО Patriot. Другие системы, такие как Tomahawk и ракеты большой дальности, также сократились на 20-30%.

CNN отмечает, что это создает «краткосрочный риск», если вскоре начнется новый конфликт – особенно против крупной державы, такой как Китай.

Один из экспертов предупредил, что это открыло «окно повышенной уязвимости»: запасов больше недостаточно для ведения крупномасштабной войны, а их восполнение займет 3-5 лет из-за медленных сроков производства.

Тем временем министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что США приостановили поставки военной техники его стране как минимум до окончания войны в Иране. Певкур сообщил, что основные проблемы Эстонии связаны с ракетами для HIMARS и противотанковыми ракетами Javelin. Он заявил, что пауза в поставках, «безусловно, продлится дольше нескольких недель, скорее всего, месяцы».