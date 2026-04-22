У Трампа заявили: Азербайджан и Армения – лучшие друзья

Азербайджан и Армения достигли соглашения всего за шесть недель, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Мы заключили это соглашение за шесть недель. Они (Азербайджан и Армения) воевали 37 лет, а теперь они лучшие друзья. Кстати, премьер Армении (Никол Пашинян) и президент Азербайджана (Ильхам) Алиев теперь хорошие друзья - их сблизил президент (США Дональд) Трамп. Это довольно примечательно», - заявил Уиткофф на ежегодной конференции Real Estate Impact в Университете Майами.

8 августа 2025 года в Вашингтоне Алиев и Пашинян при посредничестве Трампа парафировали текст мирного договора между странами.