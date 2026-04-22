КСИР обстреливает суда в Ормузе

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) перехватили три торговых судна, следовавших через стратегически важные воды региона. Подразделения ВМС КСИР остановили два борта, принадлежащих европейскому логистическому гиганту MSC — MSC Francesca и Epaminondas, при попытке пересечь пролив, пишут иранские СМИ.

Одновременно с этим поступила информация о задержании у берегов Ирана третьего судна под названием Euphoria, которое принадлежит греческой компании. На данный момент суда остаются под контролем иранских сил. Тегеран аргументирует свои действия необходимостью обеспечения безопасности судоходства и соблюдением территориального регламента, в то время как европейские судовладельцы выясняют обстоятельства инцидента.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности и Королевском военно-морском флоте Великобритании сообщает, что сегодня три судна в Ормузском проливе подверглись обстрелу.

Ранее британский Центр морской торговли (UKMTO) сообщил о том, что второе за сегодняшний день судно подверглось нападению в Ормузском проливе спустя короткое время после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) открыл огонь по контейнеровозу.

Центр не уточнил, кто стрелял по второму судну, однако подозрения сразу пали на Иран. Грузовое судно сообщило, что по нему был открыт огонь и оно остановилось в воде. О повреждениях не сообщалось.