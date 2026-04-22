КСИР обстреливает суда в Ормузе

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) перехватили три торговых судна, следовавших через стратегически важные воды региона. Подразделения ВМС КСИР остановили два борта, принадлежащих европейскому логистическому гиганту MSC — MSC Francesca и Epaminondas, при попытке пересечь пролив, пишут иранские СМИ.
Одновременно с этим поступила информация о задержании у берегов Ирана третьего судна под названием Euphoria, которое принадлежит греческой компании. На данный момент суда остаются под контролем иранских сил. Тегеран аргументирует свои действия необходимостью обеспечения безопасности судоходства и соблюдением территориального регламента, в то время как европейские судовладельцы выясняют обстоятельства инцидента.
Агентство Reuters со ссылкой на источники в службах безопасности и Королевском военно-морском флоте Великобритании сообщает, что сегодня три судна в Ормузском проливе подверглись обстрелу.
Ранее британский Центр морской торговли (UKMTO) сообщил о том, что второе за сегодняшний день судно подверглось нападению в Ормузском проливе спустя короткое время после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) открыл огонь по контейнеровозу.
Центр не уточнил, кто стрелял по второму судну, однако подозрения сразу пали на Иран. Грузовое судно сообщило, что по нему был открыт огонь и оно остановилось в воде. О повреждениях не сообщалось.
April 22, 2026
*** 12:41
Несмотря на объявленную Вашингтоном полномасштабную морскую блокаду Ирана, десятки судов продолжают успешно курсировать в зоне Персидского залива.
Согласно отчету Financial Times, основанному на данных мониторинговой компании Vortexa, как минимум 34 танкера, связанных с Тегераном, проигнорировали запреты США с начала действия ограничений (13 апреля 2026 года).
По данным Vortexa, 19 танкеров успешно покинули Персидский залив, пройдя через зоны патрулирования ВМС США, 15 судов зашли в акваторию из Оманского моря и направились к иранским портам. Подтверждено, что как минимум 6 вышедших судов транспортировали сырую иранскую нефть. Общий объем груза составил 10,7 млн баррелей.
По оценкам экспертов, при текущем дисконте на иранскую нефть (около $10 к марке Brent) реализация этого объема сырья могла принести бюджету Ирана порядка $910 млн. Для обхода блокады суда используют тактику «теневого флота».
*** 12:19
Вышедшее из Ирана грузовое судно попало под обстрел. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
«UKMTO получил сообщение об инциденте в 8 морских милях к западу от Ирана. Капитан отправляющегося в плавание грузового судна сообщил, что по нему был открыт огонь, в настоящее время судно находится на плаву», — говорится на сайте центра.
Отмечается, что экипаж в безопасности, повреждений судна нет.
UKMTO предупреждает о повышенной активности в Южном полушарии.