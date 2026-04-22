Где угодно, только не в Москве и Минске

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Киев согласится на любое место потенциальной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, кроме России и Беларуси. Об этом он сказал журналистам.

Сибига отметил, что Украина выступает за организацию встречи президента Украины и президента России, чтобы получить «новую динамику» в переговорных попытках.

«Мы попросили об этом турок, мы попросили еще определенные столицы... Но, если другая столица, кроме Москвы и Беларуси (Минска – ред.), организует такую встречу, мы поедем. И для нас это важно», – сказал министр иностранных дел Украины.

На прошлой неделе Сибига говорил, что Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции при участии президентов Турции и США.

В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность провести следующий раунд переговоров по завершению российско-украинской войны.

Зеленский выразил надежду, что США могут помочь закончить войну, и призвал Вашингтон давить на Россию, а не на него.

Также президент Украины признает, что из-за войны с Ираном внимание администрации президента США Дональда Трампа и его переговорщиков теперь направлено не на переговоры по российско-украинской войне.