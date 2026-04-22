Сколько потратили на Карабах и Восточный Зангезур

В первом квартале 2026 года на восстановление освобожденных территорий Азербайджана (Карабаха и Восточного Зангезура) из госбюджета направлено 386,2 млн манатов, это 11% от объема финансирования, предусмотренного на этот год. Такие цифры приводятся в данных Минфина.

По информации ведомства, основная часть средств - 355,2 млн манатов – направлена на инфраструктурные проекты: 185 млн манатов - на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, 142,2 млн манатов - создание новых жилых комплексов, 28 млн манатов - развитие туристической инфраструктуры и реализацию других мероприятий. Также 10,7 млн манатов направлено на финансирование соцпроектов в сфере здравоохранения и культуры, 20,3 млн манатов - на работы по разминированию территорий.