Азербайджан уменьшил госдолг

Государственный долг Азербайджана по состоянию на 1 апреля 2026 года составил 24 млрд 464,7 млн манатов, или 18,7% от прогнозируемого валового внутреннего продукта (ВВП) на текущий год.

Как сообщили в Министерстве финансов, этот показатель на 8,1% меньше по сравнению с данными на 1 апреля 2025 года.

Из общей суммы государственного долга $4 млрд 689,3 млн, или 7 млрд 971,8 млн манатов приходится на внешний долг (6,1 % ВВП), а 16 млрд 492,9 млн манатов - на внутренний государственный долг (12,6 % ВВП). По сравнению с аналогичным периодом годом ранее эти показатели сократились соответственно на 7,6% и 8,4%.

В государственном бюджете на 2026 год на обслуживание государственного долга и обязательств предусмотрено 2 млрд 457,6 млн манатов. По итогам I квартала выплачено 524,2 млн манатов: 132,5 млн манатов - по внутреннему долгу (процентные выплаты) и 391,7 млн манатов - по внешнему долгу, из которых 269,5 млн манатов составили выплаты по основному долгу, 122,2 млн манатов - процентные выплаты.