Дожди и ветер

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня местами возможны кратковременные дожди, утром местами туман, юго-западный ветер утром сменится северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 9-13°C, днем 15-18°C. Атмосферное давление – 758 мм ртутного столба, относительная влажность – 65-75%.
В регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, но к вечеру в некоторых северных и западных районах возможны дожди. В горных районах местами вероятны кратковременные сильные осадки, молнии, град и снегопад. Местами возможен туман. Временами будет преобладать западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 7-12°C, днем - 20-25°C, ночью в горах - 1-6°C, а днем - 13-18°C.