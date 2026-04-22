Последний шанс Трампа

Отставка по состоянию здоровья является единственным выходом для президента США Дональда Трампа на фоне его внешней и внутренней политики, а также поведения. Об этом пишет газета The Hill.

По мнению автора, Дональд Трамп – пример того, что происходит, «когда человеку дается власть, намного превосходящая его характер».

Эпоху правления Трампа стоит запомнить, как период, «когда президент захватывал каждый новостной цикл, создавая новые скандалы». Его власть рушится, но он усиливает «свои возмутительные поступки», чтобы раз за разом отвлекать общественность от предыдущего, говорится в материале.

«Избиратели дважды давали Трампу шанс исправить свою репутацию. Каждый раз он только ухудшал ситуацию. Его последний шанс — уйти в отставку сейчас, сославшись на проблемы со здоровьем», — пишет The Hill.

28 января политический обозреватель Грег Вайнер заявил, что сообщения о тревожном психическом состоянии президента США Дональда Трампа ничем не оправданы — он просто экстравагантный и яркий политик, который проявляет уважение далеко не ко всем.

Известный американский радиоведущий, блогер и владелец ультраправого сайта Infowars Алекс Джонс, ранее считавшийся союзником президента США Дональда Трампа, усомнился в его здоровье и когнитивных способностях.

Ранее в Конгрессе призвали врача Белого дома проверить адекватность Трампа.