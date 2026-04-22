Мадьяр метит в императоры

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен сделать Центральную Европу более влиятельной, сблизившись с Австрией и соседями. По его мнению, это усилит позиции региона при принятии решений в Брюсселе. Об этом сообщает издание Politico.

Журналисты отмечают, что будущий венгерский лидер вдохновляется имперским прошлым. Мадьяр заявил, что будет опираться на прочную экономику и общую историю, которая уходит корнями в эпоху Австро-Венгерской империи конца XIX века. Особое внимание он хочет уделить связям с Австрией.

По словам политика, раньше Венгрия и Австрия жили в одном государстве, а сейчас австрийцы остаются ключевыми торговыми партнерами. Он подчеркнул, что хотел бы укрепить отношения между странами не только по историческим, но и по культурным и экономическим причинам.

Как пишет Politico, Мадьяр уже предложил конкретный план нового союза. Он хочет объединить Вышеградскую группу (в которую входят Венгрия, Польша, Чехия и Словакия) со Славковским форматом (сотрудничество Австрии, Чехии и Словакии). Политик считает, что такой шаг выгоден каждому из участников.

Мадьяр добавил, что это отвечает интересам и Австрии, и Венгрии, поэтому он надеется на скорый прогресс в этом вопросе.

Правительство Австрии положительно отреагировало на идею Мадьяра о сближении двух стран, сообщает Politico со ссылкой на австрийских чиновников.

Один из собеседников издания заявил, что в укреплении сотрудничества между центральноевропейскими государствами Евросоюза по образцу стран Бенилюкса (союз западноевропейских стран, включающий Бельгию, Нидерланды и Люксембург) «есть своя логика». «Мы все примерно одинакового размера, и у нас много общих интересов, поэтому вместе мы будем более значимы с точки зрения возможностей для голосования», — сказал он.

Politico отмечает, что для австрийского правительства, возглавляемого консерваторами, углубление связей с Венгрией уже давно является стратегической целью. В начале 2000-х годов, напоминает газета, австрийские лидеры предложили возобновить союз с Центральной Европой. Однако эта попытка в итоге провалилась из-за опасений в Польше и Словении, что Австрия стремится вернуть себе контроль спустя более чем 80 лет после распада Австро-Венгрии.

По словам двух других источников, австрийские власти еще в феврале начали рассматривать пересмотр отношений с Венгрией после ухода Виктора Орбана. В частности, на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Австрии Кристиан Штокер обсудил с венгерскими чиновниками будущий визит нового главы правительства, а также способы улучшения условий для австрийских компаний, ведущих бизнес в Венгрии.