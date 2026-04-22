В Багдаде рестораны и кафе закрываются

Рестораны и кафе в Багдаде вынужденно прекращают свою работу в связи с нехваткой газа и резким ростом цен на газовые баллоны, к которым привела напряженная ситуация на Ближнем Востоке. Об этом сообщает новостной портал Shafaq News.

По его сведениям, владельцам небольших кофеен удалось перейти на уголь в качестве дешевой альтернативы газу, тогда как более крупным предприятиям общественного питания пришлось закрыться на неопределенное время.

Как отмечает портал, в ряде районов Ирака наблюдается дефицит бытового газа, вследствие чего министерство нефти республики приняло меры по увеличению поставок этого вида топлива на местный рынок за счет импорта. Власти страны связывают снижение объема поставок с сокращением добычи внутри страны и проблемами с логистикой, обусловленными напряженностью в регионе.

7 апреля телеканал Al Araby, ссылаясь на Министерство электроэнергетики Ирака, информировал о сокращении производства газа в республике на 50%, до 400 тыс. кубических футов (около 11,3 тыс. куб. м) в сутки. Основные газовые месторождения в стране сосредоточены на юге в провинции Басра и частично на севере - на территории Иракского Курдистана. Ранее иракские власти заявляли о сбоях в работе нефтегазовой инфраструктуры в Басре из-за обстановки в регионе.