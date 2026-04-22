Сняли с должности директора «Семашко» и не только

Директор Клинического медицинского центра («Семашко») Конуль Алекперов освобожден от занимаемой должности. До этого Алекперов был директором публичного юридического лица «Мингячевирская городская больница» — одной из первых территорий, где было внедрено обязательное медицинское страхование.

Также от занимаемой должности освобожден директор «Ени Клиника» Барат Юсубов.

От должности освободили и директора Сабунчинского медцентра Нурангиз Баширову.

Советники TƏBİB Эльнур Гурбанов, Эмиль Гасымов, Парвин Акперов и Вугар Ягублу также освобождены от занимаемых должностей. Кроме того, уволен руководитель департамента стратегического развития Мурад Мирзаев.

В числе уволенных и руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB Замира Адилова. Сообщается, что директора еще нескольких больниц освобождены от должностей, об этом будет объявлено в ближайшие часы.