90 миллиардов для Украины и пакет санкций против России

Постоянные представители стран ЕС одобрили 20-й по счету пакет санкций против России, а также выделение Украине кредита на €90 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Кипра, который сейчас председательствует в Евросовете.

Ранее против выступали Венгрия и Словакия.

«Теперь они (кредит и пакет санкций) пройдут письменную процедуру для окончательного принятия Европейским cоветом», - заявил представитель Кипра.

Ожидается, что письменная процедура завершится завтра во второй половине дня, когда представители европейских стран должны встретиться на Кипре на саммите ЕС.

Проведение неформального саммита лидеров ЕС запланировано на 23-24 апреля на Кипре. Встреча будет посвящена не только Украине, но и более широкому контексту международной безопасности. В частности, войне на Ближнем Востоке, ситуации в Иране и связанным с этим энергетическим рискам для Европы.