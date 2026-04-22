Украинская антидроновая система уже на американской базе

США развернули украинскую систему противодействия беспилотникам на базе в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщили агентству пять источников, знакомых с ситуацией, американские военные в последние недели внедрили украинские технологии противодействия беспилотникам на ключевой авиабазе в Саудовской Аравии.

Источники сообщили, что в развертывании участвовала украинская командно-контрольная платформа Sky Map на авиабазе принца Султана.

Система используется украинскими военными для обнаружения приближающихся беспилотников, в том числе разработанных в Иране беспилотников «Шахед», и реагирования путем развертывания перехватчиков.