«Дружба» заработала

Утром 22 апреля на украинской стороне началось повышение давления и заполнение нефтепровода. Сакова сообщила, что в Словакию нефть начнет поступать утром следующего дня.

Украина возобновила перекачку нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом в соцсетях написала министр экономики Словакии Дениса Сакова.

Трубопровод «Дружба» простаивал с января — Украина заявила, что он был поврежден в результате атаки российских дронов. Венгрия и Словакия обвиняли Киев в намеренном затягивании ремонта.

Остановка «Дружбы» резко обострила отношения Киева и Будапешта. Венгрия заблокировала выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро и принятие нового пакета антироссийских санкций. 12 апреля премьер Венгрии Виктор Орбан проиграл выборы; победивший Петер Мадьяр заявил, что блокировать кредит не намерен. 22 апреля постпреды ЕС предварительно одобрили выделение средств, представитель Венгрии не стал накладывать вето.