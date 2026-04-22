Генсек НАТО приехал за советом к Эрдогану

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проводит сегодня в Анкаре встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Согласно информации, полученной haqqin.az из турецких дипломатических источников, основной повесткой переговоров станет предстоящий саммит НАТО в Анкаре 7–8 июля, а также напряженность, возникшая между Вашингтоном и Альянсом.

Саммит совпадает по времени с продолжающимся военным конфликтом на Ближнем Востоке и внутренними разногласиями в союзе. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 13 апреля в заявлении местным СМИ подчеркнул, что «эта встреча лидеров станет самым важным саммитом в истории НАТО».

В то время как в Анкаре и столицах всех стран НАТО продолжается подготовка к саммиту, самой обсуждаемой темой остаются заявления президента США Дональда Трампа в адрес Альянса. В сообщениях американской прессы отмечается, что визит Марка Рютте в США две недели назад и его встреча с Трампом прошли тяжело: Трамп в резких выражениях заявил, что «больше ничего не ждет от союза». Американские официальные лица также предположили, что США могут занять более радикальную позицию — вплоть до выхода из Альянса или вывода войск из Европы.

Ожидается, что Рютте обменяется мнениями с Эрдоганом для решения проблем, возникших с США. Британские СМИ отмечают, что близкие отношения Эрдогана с Трампом могут считаться важным фактором в этом контексте.

Одной из ключевых тем в ходе визита Марка Рютте также станет планирование обороны «южного фланга» Альянса на фоне последних военных конфликтов на Ближнем Востоке. Примерно в то же время Турция в рамках новых планов региональной обороны объявила о решении создать новый штаб НАТО в Адане. Ожидается, что этот вопрос также будет обсуждаться в ходе встреч в Анкаре.

Прибывший с визитом в Анкару генсек НАТО Марк Рютте первым делом встретился с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. После посещения турецкой оборонной компании ASELSAN ожидается, что в ближайшие часы Рютте встретится с главой МИД Хаканом Фиданом и президентом Эрдоганом.