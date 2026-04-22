USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Ответ Ирана: удар по военным кораблям США
Новость дня
Ответ Ирана: удар по военным кораблям США

Директор по связям с общественностью Kapital Bank: «Главная цель наших проектов – формирование устойчивых ценностей в обществе»

Отдел информации
16:04 334

Проекты корпоративной социальной ответственности являются одним из важных направлений общестратегической деятельности Kapital Bank, и главная цель этих проектов — формирование долгосрочных ценностей в обществе. С этими словами выступила Арзу Алиева, руководитель отдела по связям с общественностью Kapital Bank, на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Центре имени Гейдара Алиева в Баку при участии руководства банка. По ее словам, доказано, что если в результате проектов социальной ответственности в обществе формируются устойчивые ценности, это означает повышение доверия к любой компании, укрепление позиций бренда и, следовательно, улучшение результатов, достигаемых бизнес-субъектом.

«Иными словами, реализуемые в настоящее время социальные проекты и цели банка по развитию собственного бизнеса дополняют друг друга. Мы считаем, что правильно сформулированные социальные инициативы в долгосрочной перспективе приносят пользу как обществу, так и бизнесу. Поэтому мы строим свою деятельность на социальных проектах в основном в сферах образования, социальной интеграции и социального обеспечения. В этом отношении сектор образования является для нас приоритетным», — сказала А.Алиева.

Она напомнила, что Kapital Bank поддерживает республиканские научные олимпиады с 2017 года, и за это время в этих интеллектуальных конкурсах приняли участие около 335 000 учеников, а более 3000 учеников завоевали титул победителей. Банк также поддерживает решение проблем образования девочек, начиная с 2024 года. С этой целью совместно с Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей реализуется стипендиальная программа «У нас есть мечта». В рамках проекта банк оплачивает расходы на подготовку к поступлению в университет и обучение 18 девочек из малообеспеченных семей, проживающих в городе Баку и 8 районах (Гусар, Гёйчай, Агджабеди, Исмаиллы, Гах, Ходжалы, Габала, Ленкорань), обучающихся в 10-11 классах. Программа уже приносит результаты: в прошлом году 5 девочек, участвовавших в проекте, поступили в высшие учебные заведения.

«Еще один из наших проектов — «Студенческая стипендиальная программа Бирбанка» (Birbank tələbə təqaüd proqramı), начавшаяся в 2023 году, — был завершен в прошлом году. Мы увидели большой интерес к этому проекту. В результате из 8 университетов были отобраны 15 стипендиатов, которым мы выделили стипендии на 2 года», — сказала А.Алиева. Она добавила, что одним из важнейших социальных проектов, реализованных банком в прошлом году, стал «Безбарьерное банковское обслуживание» (Əngəlsiz bank xidməti). «Благодаря этой инновации мы создали первый в банковском секторе сервис «Видеозвонки на языке жестов» для наших соотечественников с нарушениями слуха и речи. Сначала в обучение были вовлечены наши сотрудники. В настоящее время 10 наших сотрудников выучили язык жестов и обслуживают наших клиентов», — сказала А.Алиева.

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться