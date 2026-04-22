Учения МЧС в Сальяне

Муганский региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям провел на базе Сальянского регионального центра ASAN хidmət учения по гражданской обороне на тему «Организация управления органами и силами гражданской обороны при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, к учениям были привлечены структуры Муганского регионального центра МЧС, Сальянской районной пожарной охраны, Сальянского регионального центра ASAN xidmət, а также Сальянской районной станции Центра скорой и неотложной медицинской помощи при TƏBİB.

Целью проведения учений по гражданской обороне стало совершенствование знаний и навыков сотрудников в данной сфере, привитие им практических умений. В ходе учений была проверена деятельность соответствующего персонала по информированию о чрезвычайной ситуации, подъему по сигналу тревоги, выдвижению к пункту сбора, организации сбора и управления, заслушаны доклады, проведены обсуждения, даны соответствующие поручения и рекомендации.