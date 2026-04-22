Граждан Азербайджана вернули из Сирии

Из Сирии репатриированы граждане Азербайджанской Республики, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Согласно информации, из зоны конфликта в Сирии через территорию Турции в Азербайджан репатриированы пять граждан Азербайджана — две женщины и три ребенка. В первую очередь были установлены местонахождение репатриантов, их личности и принадлежность к гражданству Азербайджанской Республики, после чего организовали их переход в Турцию.

Представители соответствующих государственных органов, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, были направлены в Стамбул, где было обеспечено первичное медицинское и психологическое обследование репатриантов. Посольство Азербайджана в Турции и генеральное консульство в Стамбуле обеспечили граждан свидетельствами и авиабилетами. В сопровождении делегации указанных граждан репатриировали в Азербайджан.

«Работа по принятию необходимых мер для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженных конфликтов на территории иностранных государств, будет продолжена», - заявили в МИД Азербайджана.