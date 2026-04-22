Кто спасет зардабских фермеров от стихии?

Ульвия Худиева, собкор
16:22 617

В Зардабском районе на участке реки Кура, протекающем по территории района, постепенно повышается уровень воды. В расположенных вдоль реки селах посевные площади и приусадебные участки оказались под водой. Наиболее критическая ситуация — в селах Алибейли, Тезекенд и Аллахгулубаги. Местные жители сообщили haqqin.az, что в районе Тезекенда один из домов, расположенных близко к реке, пришлось эвакуировать.

«Клевер, пшеница, недавно засеянные хлопковые поля оказались под водой. Также вода смыла и картофельные посадки», — рассказал один из жителей.

В социальных сетях опубликовано множество видео от крестьян-фермеров, чьи поля затоплены: кто-то плачет над испорченным урожаем, кто-то говорит, что останется без еды. В Зардабе затопление сел в результате разлива Куры в последний раз фиксировалось в 2010 году. В последующие годы посевы тоже иногда подтапливало, но ситуация не доходила до критической отметки.

Жители отмечают, что обычно наводнения на Куре происходят в конце мая — начале июня, после таяния снегов в горах. На этот раз уровень воды в реке поднялся после интенсивных дождей. По словам местных, в районе села Алибейли уровень воды в Куре за последние один-два дня вырос на 40 сантиметров.

Под водой оказались также рестораны и центры отдыха на берегу Куры, несколько объектов приостановили работу. Председатель Зардабского муниципалитета Натик Гусейнов заявил, что сейчас погода солнечная и ситуация стабильная. За ночь уровень воды поднялся на 7 сантиметров, что не является опасным.

В последние несколько дней звучали прогнозы о повышении уровня воды в Куре. Руководитель Зардабского управления ирригационных систем Пейман Садыги в комментарии местной прессе отметил, что село Тезекенд расположено на берегу реки, а некоторые дома построены в защитной зоне, поэтому многие дворы столкнулись с подтоплением.

На территорию привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Для борьбы с подтоплением установлены насосы и проводятся превентивные меры. Однако пока официальных данных о причиненном ущербе нет.

