20-летний Равин Алмамедов против Серобяна и Погосяна на чемпионате Европы

Сегодня на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми выступит самый молодой штангист сборной Азербайджана Равин Алмамедов.

20-летний спортсмен будет соревноваться в весовой категории до 79 кг. Равин выступит в группе «А», где все его оппоненты старше него. Главными соперниками Алмамедова в борьбе за медали будут турок Каан Кахриман, нейтральный атлет из России Геворг Серобян, нейтральный атлет из Беларуси Вадим Лихорад, армянин Мартин Погосян, албанец Брикен Цалья. Соревнования начнутся в 19:00.

В 2022 и 2023 годах Равин становился чемпионом Европы среди юношей, в 2025 году выиграл чемпионат Европы среди молодежи. Также в прошлом году Алмамедов стал призером Исламиады.

Напомним, вчера Иса Рустамов в весовой категории до 71 кг завоевал серебро в рывке.