«Кубок президента 2026» по гребле – первое международное спортивное соревнование в Сарсанге!

Международная регата по гребле на байдарках и каноэ «Кубок президента 2026», организованная совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана, впервые стартует на Сарсангском водохранилище.

В первый день регаты, посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева — 27 апреля, на Сарсангском водохранилище пройдут показательные выступления и первые заезды спортсменов по академической гребле, гребле на байдарках, каноэ, лодках «дракон» и парусных судах. Скутеры с флагами стран-участниц совершат круги по воде.

В рамках мероприятия также будут представлены образцы национальной музыки и танцев.

Отметим, что в международной регате «Кубок президента 2026» примут участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана. Регата завершится 1 мая.