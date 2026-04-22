Молдова приговорила олигарха Плахотнюка к 19 годам

Прокуроры запрашивали для Плахотнюка 25 лет — 15 лет по эпизоду мошенничества и 10 лет за отмывание денег в особо крупном размере. Обвинение также попросило конфисковать имущество Плахотнюка для возмещения ущерба и оплаты издержек, связанных с экстрадицией бизнесмена из Греции.

По сообщению BBC, его признали виновным в краже миллиарда долларов из банковской системы страны. Еще три уголовных дела в отношении Плахотнюка находятся на стадии расследования. Согласно решению суда, Плахотнюк лишен права занимать определенные государственные должности в течение 5 лет и должен будет выплатить государству около 60 миллионов долларов. Защита олигарха уже заявила о намерении оспорить приговор.

Защита Плахотнюка требовала признать его невиновным. Адвокат олигарха Лучиан Рогак настаивал, что судебный процесс был слишком поспешным, а в вычислениях в материалах делах есть ошибки, достигающие миллионов евро. «Я не святой, но в краже миллиарда не участвовал», — сказал Плахотнюк на последнем заседании суда 25 марта.

Плахотнюк с 2010 по 2015 год был депутатом парламента от Демократической партии, в 2016-м стал ее председателем. СМИ называли его «молдавским Абрамовичем», «фактическим правителем» и «хозяином Молдовы»: к середине 2010-х Плахотнюк контролировал банки, СМИ, силовые структуры и суды Молдовы. В 2019 году Демократическая партия заняла третье место на выборах в парламент и не вошла в новую коалицию, Плахотнюк покинул Молдову. В том же 2019 году Плахотнюк стал фигурантом уголовного дела в Молдове — об отмывании денег в особо крупном размере. В 2020 году ему заочно предъявили обвинение по делу о краже миллиарда долларов из банковской системы страны.

В 2020 году генпрокуратура Молдовы заявила, что Плахотнюк был одним из бенефициаров кражи и получил 39 млн долларов США и 3,5 млн евро через компании, контролируемые олигархом Иланом Шором. Шор был заочно осужден на 15 лет тюрьмы по этому же делу.

Уголовные дела в отношении Плахотнюка заведены и в России. Российские власти подозревают его в организации преступного сообщества, контрабанде, незаконном сбыте наркотиков, незаконном выводе денег из страны и в покушении на убийство. В России олигарх заочно арестован.

Плахотнюк был задержан в Греции 22 июля 2025 года. 25 сентября его экстрадировали в Молдову. С тех пор находился под арестом в тюрьме в Кишиневе.