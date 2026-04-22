Россия может напасть уже через год

Россия «ведет конкретную подготовку» к столкновению с НАТО, и после окончания войны против Украины ей потребуется всего год, чтобы накопить достаточно сил для «регионального конфликта» с альянсом. Об этом говорится в отчете Службы военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) за 2025 год.

По данным ведомства, целью нападения России будет не военное поражение НАТО, а «политический раскол путем ограниченных территориальных приобретений». В разведке не исключают, что для достижения этого результата Москва прибегнет к ядерному шантажу.

Продолжающуюся пятый год войну в Украине MIVD считает «частью долгосрочного стремления России к фундаментальному изменению архитектуры безопасности Европы и международного правопорядка».

В отчете говорится, что прежние механизмы сдерживания, включающие четкое биполярное разделение мира, контроль над вооружениями и каналы коммуникации, заметно ослабли. Отдельное внимание уделяется технологическому фактору: развитию искусственного интеллекта, квантовых вычислений и биотехнологий. По данным разведки, Россия уже активно использует подобные инструменты в операциях для давления на другие страны с тем, чтобы сеять страх, влиять на принятие решений и создавать благоприятные условия для начала боевых действий.

На днях главком армии Швеции Михаэль Классон заявил, что Россия может «хоть завтра» попытаться захватить один из островов в Балтийском море.

Как отметил Классон, сделано это будет не ради самого острова, а ради проверки реакции НАТО. По словам шведского военачальника, Кремлю подойдет практически любой остров.

«Это не обязательно должно быть что-то масштабное — достаточно действий, чтобы бросить вызов альянсу и посмотреть, что произойдет в политическом плане», — подчеркнул Классон.

Шведская военная разведка также считает, что Россия уже способна проводить ограниченные атаки вблизи Швеции, а через несколько лет — и более масштабные операции по захвату территорий.