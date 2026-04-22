«Непослушным» странам НАТО готовят наказание

По словам трех европейских дипломатов и чиновника Министерства обороны США, этот план включает обзор оборонных взносов стран-членов и распределение их по уровням. Это последний признак того, что Трамп планирует выполнить свои угрозы союзникам, которые не следуют его пожеланиям. Кроме того, это очередной фактор давления на Альянс, который пострадал от атак американского президента.

Администрация президента США Дональда Трампа разработала список «непослушных и послушных» союзников по НАТО, так как Вашингтон ищет способы наказать страны, которые отказались поддержать его войну против Ирана, передает Politico.

Министр обороны США Пит Хегсет озвучил подобную идею в декабре: «Образцовые союзники, которые активизируются, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, Германия, страны Балтии и другие, получат нашу особую приверженность. Союзники, которые все еще не сделают свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями».

Один из дипломатов сказал, что список «послушных и непослушных», вероятно, отражает эту концепцию. По словам источников, администрация скрывает любые детали, а чиновники предоставили мало ясности относительно того, какими могут быть льготы или последствия.

Существует мало других вариантов для «наказания» стран НАТО, кроме вывода американских войск из Европы, поэтому любой потенциальный план, вероятно, будет предусматривать их перемещение из одной страны в другую. Такая передислокация будет трудоемкой и дорогой, отмечает издание.

Ранее СМИ сообщали, что Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране.