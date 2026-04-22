USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
«Непослушным» странам НАТО готовят наказание

17:07 348

Администрация президента США Дональда Трампа разработала список «непослушных и послушных» союзников по НАТО, так как Вашингтон ищет способы наказать страны, которые отказались поддержать его войну против Ирана, передает Politico.

По словам трех европейских дипломатов и чиновника Министерства обороны США, этот план включает обзор оборонных взносов стран-членов и распределение их по уровням. Это последний признак того, что Трамп планирует выполнить свои угрозы союзникам, которые не следуют его пожеланиям. Кроме того, это очередной фактор давления на Альянс, который пострадал от атак американского президента.

Министр обороны США Пит Хегсет озвучил подобную идею в декабре: «Образцовые союзники, которые активизируются, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, Германия, страны Балтии и другие, получат нашу особую приверженность. Союзники, которые все еще не сделают свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями».

Один из дипломатов сказал, что список «послушных и непослушных», вероятно, отражает эту концепцию. По словам источников, администрация скрывает любые детали, а чиновники предоставили мало ясности относительно того, какими могут быть льготы или последствия.

Существует мало других вариантов для «наказания» стран НАТО, кроме вывода американских войск из Европы, поэтому любой потенциальный план, вероятно, будет предусматривать их перемещение из одной страны в другую. Такая передислокация будет трудоемкой и дорогой, отмечает издание.

Ранее СМИ сообщали, что Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране.

Израильтяне проникли в Сирию: их задержали
Израильтяне проникли в Сирию: их задержали видео
17:08 458
Россия может напасть уже через год
Россия может напасть уже через год
16:52 1013
Президенты на азербайджано-латвийском бизнес-форуме
Президенты на азербайджано-латвийском бизнес-форуме фото
16:45 500
20-летний Равин Алмамедов против Серобяна и Погосяна на чемпионате Европы
20-летний Равин Алмамедов против Серобяна и Погосяна на чемпионате Европы
16:22 927
Кто спасет зардабских фермеров от стихии?
Кто спасет зардабских фермеров от стихии? видео
16:22 624
Генсек НАТО приехал за советом к Эрдогану
Генсек НАТО приехал за советом к Эрдогану
15:51 1097
Иран ответил Пакистану: Если надо, будем воевать
Иран ответил Пакистану: Если надо, будем воевать обновлено 16:43
16:43 7857
Украинская антидроновая система уже на американской базе
Украинская антидроновая система уже на американской базе
15:17 1577
Трамп тонет
Трамп тонет главная тема
14:57 3545
В Баку судят Александра Вайсеро
В Баку судят Александра Вайсеро
15:01 2361
Экс-советник Трампа: Иран получил то, чего не должен был получать
Экс-советник Трампа: Иран получил то, чего не должен был получать
14:01 2996

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться