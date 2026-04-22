Израильтяне проникли в Сирию: их задержали

Сотрудники полиции Северного округа Израиля прибыли к району сирийско-израильской границы после сообщения о нескольких десятках нарушителей, которые прорвались через границу на сирийскую территорию и забаррикадировались в буферной зоне.

После совместной операции с военнослужащими ЦАХАЛ нарушители были задержаны и переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Пресс-служба ЦАХАЛ уточняет, что израильтяне углубились на сотни метров на сирийскую территорию.

Израильские военнослужащие, действовавшие в этом районе, вернули всех нарушителей на территорию страны.

В Израиле пересечение границы с Сирией или Ливаном является уголовным преступлением, за которое предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.