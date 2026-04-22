Турецкая компания построит в Эстонии завод боеприпасов

17:15 195

Турецкая оборонная компания Arca построит в Эстонии завод по производству артиллерийских и минометных боеприпасов. О соответствующей договоренности сообщил Эстонский центр оборонных инвестиций в Таллине.

Официальное соглашение планируется подписать в Турции в начале мая, передает Deutsche Welle.

«Создание предприятия по производству крупнокалиберных боеприпасов является для Эстонии важным шагом в дальнейшем развитии ее оборонного потенциала и индустрии по производству боеприпасов», - подчеркнул эстонский министр обороны Ханно Певкур.

Планируется производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, минометных боеприпасов различных калибров и ракет калибра 122 мм. Эстонское подразделение турецкого производителя инвестирует в строительство завода 300 млн евро, создав тем самым до 1000 рабочих мест. Власти Эстонии предоставят для завода участок земли площадью 141 гектар в индустриальном парке. Начало производства запланировано на 2028 год.

Латвия и Литва после начала войны РФ против Украины заключили аналогичные соглашения с оборонным гигантом Rheinmetallиз Дюссельдорфа. Эстония отклонила предложение немецкого производителя и объявила открытый тендер на строительство завода боеприпасов. Согласно предыдущим заявлениям Певкура, Rheinmetall в тендере не участвовал.

ЭТО ВАЖНО

Израильтяне проникли в Сирию: их задержали
Израильтяне проникли в Сирию: их задержали видео
17:08 462
Россия может напасть уже через год
Россия может напасть уже через год
16:52 1019
Президенты на азербайджано-латвийском бизнес-форуме
Президенты на азербайджано-латвийском бизнес-форуме фото
16:45 500
20-летний Равин Алмамедов против Серобяна и Погосяна на чемпионате Европы
20-летний Равин Алмамедов против Серобяна и Погосяна на чемпионате Европы
16:22 928
Кто спасет зардабских фермеров от стихии?
Кто спасет зардабских фермеров от стихии? видео
16:22 625
Генсек НАТО приехал за советом к Эрдогану
Генсек НАТО приехал за советом к Эрдогану
15:51 1097
Иран ответил Пакистану: Если надо, будем воевать
Иран ответил Пакистану: Если надо, будем воевать обновлено 16:43
16:43 7862
Украинская антидроновая система уже на американской базе
Украинская антидроновая система уже на американской базе
15:17 1577
Трамп тонет
Трамп тонет главная тема
14:57 3548
В Баку судят Александра Вайсеро
В Баку судят Александра Вайсеро
15:01 2363
Экс-советник Трампа: Иран получил то, чего не должен был получать
Экс-советник Трампа: Иран получил то, чего не должен был получать
14:01 2998
