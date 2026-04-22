Турецкая компания построит в Эстонии завод боеприпасов

Турецкая оборонная компания Arca построит в Эстонии завод по производству артиллерийских и минометных боеприпасов. О соответствующей договоренности сообщил Эстонский центр оборонных инвестиций в Таллине.

«Создание предприятия по производству крупнокалиберных боеприпасов является для Эстонии важным шагом в дальнейшем развитии ее оборонного потенциала и индустрии по производству боеприпасов», - подчеркнул эстонский министр обороны Ханно Певкур.

Планируется производство артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, минометных боеприпасов различных калибров и ракет калибра 122 мм. Эстонское подразделение турецкого производителя инвестирует в строительство завода 300 млн евро, создав тем самым до 1000 рабочих мест. Власти Эстонии предоставят для завода участок земли площадью 141 гектар в индустриальном парке. Начало производства запланировано на 2028 год.

Латвия и Литва после начала войны РФ против Украины заключили аналогичные соглашения с оборонным гигантом Rheinmetallиз Дюссельдорфа. Эстония отклонила предложение немецкого производителя и объявила открытый тендер на строительство завода боеприпасов. Согласно предыдущим заявлениям Певкура, Rheinmetall в тендере не участвовал.