Почти 300 человек тушат пожар на терминале в России

В Туапсе продолжают тушить пожар на морском терминале после атаки дронов в ночь на 20 апреля, сообщили в оперштабе Краснодарского края РФ.

В ликвидации огня задействованы 276 человек и 77 единиц техники. В тушении участвуют в том числе подразделения ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

20 апреля глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в порту в Туапсе начался пожар, вызванный ночной атакой БПЛА.

Накануне в региональном оперштабе сообщили, что к ликвидации пламени на морском терминале привлекли 246 человек и 73 единицы техники.