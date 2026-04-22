Астана и Москва подтвердили: экспорт нефти Казахстана по «Дружбе» остановится

По данным агентства, скорректированный график поставок нефти уже направлен властям этих стран. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил журналистам, что республика получила «неофициальную информацию» о том, что в мае не сможет использовать нефтепровод «Дружба» для поставок в Германию. По его словам, в России сослались на «неимение технической возможности» для прокачки казахстанской нефти.

Россия с 1 мая собирается прекратить экспорт нефти из Казахстана в Германию, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что с 1 мая казахстанская нефть, поставляемая ‌по нефтепроводу «Дружба» в Германию, будет переориентирована на другие направления: «С 1 мая, действительно, объем поставок казахстанской нефти с направления по «Дружбе», которая раньше шла ⁠в Германию, будет направляться ‌в другие логистические направления, ‌свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день».

Новак сказал, что российская ‌сторона провела соответствующие переговоры с Казахстаном.

Германское Министерство экономики в среду подтвердило данные источников Reuters ‌о том, что Россия с 1 мая остановит транзит нефти Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба». По ‌данным ведомства, об этом его уведомила «Роснефть Германия», НПЗ которой расположен в Шведте; официального подтверждения от Москвы немецкая сторона не получала. При этом Берлин сообщил, что не видит большой угрозы для НПЗ в Шведте, 17% потребности которого обеспечивала ⁠нефть из Казахстана, и угрозы безопасности снабжения Германии нефтепродуктами, а «Роснефть Германия» будет выполнять свои обязательства. ‌В то же время планируется использовать существующие возможности для обеспечения безопасности поставок ‌в Германию, добавил представитель министерства.

Казахстан с 2023 года поставляет нефть на НПЗ РСК в немецком городе Шведт по северной ветке «Дружбы», проходящей через Польшу. В 2025 году экспорт казахстанской нефти через российский участок «Дружбы» составил 2,146 миллиона тонн (около 43 тысяч баррелей в сутки).