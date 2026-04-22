Перемирие на бумаге

Два человека погибли в городе Тир на юге Ливана в результате израильской атаки, передает агентство NNA.

По его информации, Израиль нанес удар по автомобилю.

В то же время телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильская авиация нанесла повторный удар по территории города, в результате которого получили ранения несколько человек, в том числе журналисты. Израильские силы также осуществили мощную бомбардировку в городе Кантара, добавило NNA.

При этом «Хезболла» заявила, что атаковала израильскую артиллерийскую позицию на мысе Рас-эль-Байяда к югу от Тира в ответ на «нарушения Израилем режима прекращения огня». По данным ЦАХАЛа, беспилотник был перехвачен. Армия Израиля назвала атаку «вопиющим нарушением соглашения о прекращении огня».

Взаимные атаки были предприняты, несмотря на действующее десятидневное прекращение огня между «Хезболлой» и Израилем.