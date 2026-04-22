В Армении конфисковали имущество племянницы Саргсяна

Принадлежащие племяннице бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Ани Саргсян 39 341 акция компании Areni HES стоимостью 1,74 млн долларов США, 864 тыс. долларов, около 13 млн драмов и примерно 5 тыс. евро будут конфискованы в пользу государства. Как сообщают армянские СМИ, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Армении.

Сообщается, что сегодня Антикоррупционный суд частично удовлетворил иск прокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения, принадлежащего племяннице Саргсяна.