Выиграет ли Хасрат Джафаров чемпионат Европы в четвертый раз подряд?

Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в столице Албании Тиране у команды Азербайджана может появиться первое золото.

В финалах выступят борцы греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг). Их соперниками в решающих поединках будут соответственно Мурат Фират из Турции и Адлет Тюлюбаев из России. Финальный блок начнется в 20:00 по бакинскому времени.

На пути к финалу Джафаров победил борцов из Швеции, Болгарии и Грузии. Гурбанов выиграл у болгарина, молдаванина и грузина.

23-летний Хасрат Джафаров, несмотря на достаточно молодой возраст, уже является бронзовым призером Олимпиады в Париже, победителем трех последних чемпионатов Европы среди взрослых и 3-кратным призером взрослых чемпионатов мира.

24-летний Гурбан Гурбанов - действующий чемпион Европы.

В схватке за бронзу выступит Нихат Мамедли (60 кг). Его соперником будет россиянин Сунер Конунов.

Напомним, вчера бронзовые награды завоевали Рашад Мамедов (55 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).