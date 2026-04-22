Иран поверил в себя и отказывается от переговоров

Ни одна страна, даже Китай и Россия, не смогла противостоять Соединенным Штатам лицом к лицу так, как Иран. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ходжатолеслам Набавиан.

Иран не планирует проводить переговоры с США в пятницу

Связанное с Корпусом стражей исламской революции информационное агентство Tasnim News сообщило в среду, что Иран не принимал решения о проведении переговоров с Соединенными Штатами в пятницу, опровергнув сообщение New York Post, в котором цитировались слова президента Дональда Трампа о возможности проведения второго раунда переговоров в течение нескольких дней.

Иранская государственная телекомпания IRIB в среду опровергла сообщения о том, что Тегеран согласился на продление режима прекращения огня, объявленного президентом США Дональдом Трампом днем ранее.

«Иран пока не объявил официальную позицию по поводу заявления Трампа о продлении режима прекращения огня», — сообщила IRIB.

«Слухи о формальном соглашении с Ираном не соответствуют действительности, и никаких заявлений от иранских официальных лиц не поступало», — говорится в сообщении.

Глава отдела по связям с общественностью в канцелярии президента Ирана Мохаммад Мехди Табатабаи заявил в среду, что утверждения о разногласиях среди высокопоставленных иранских чиновников являются частью того, что он назвал пропагандистской тактикой противников Ирана.

«Линия разногласий и раскола среди высших должностных лиц страны — это политическая и пропагандистская игра врага против Ирана», — заявил Табатабаи в X.

«Единство и консенсус среди представителей различных сфер, улицы и дипломатов в эти дни беспрецедентные и образцовые. Вместо того чтобы плести ложь, им следует прекратить нарушать обещания, запугивать и обманывать», — добавил он.

«Дверь для переговоров, основанных на справедливости, достоинстве и рациональности, открыта», — сказал Табатабаи.