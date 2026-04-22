Иран поверил в себя и отказывается от переговоров

Ни одна страна, даже Китай и Россия, не смогла противостоять Соединенным Штатам лицом к лицу так, как Иран. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ходжатолеслам Набавиан.
Иран не планирует проводить переговоры с США в пятницу
Связанное с Корпусом стражей исламской революции информационное агентство Tasnim News сообщило в среду, что Иран не принимал решения о проведении переговоров с Соединенными Штатами в пятницу, опровергнув сообщение New York Post, в котором цитировались слова президента Дональда Трампа о возможности проведения второго раунда переговоров в течение нескольких дней.
Иранская государственная телекомпания IRIB в среду опровергла сообщения о том, что Тегеран согласился на продление режима прекращения огня, объявленного президентом США Дональдом Трампом днем ранее.
«Иран пока не объявил официальную позицию по поводу заявления Трампа о продлении режима прекращения огня», — сообщила IRIB.
«Слухи о формальном соглашении с Ираном не соответствуют действительности, и никаких заявлений от иранских официальных лиц не поступало», — говорится в сообщении.
Глава отдела по связям с общественностью в канцелярии президента Ирана Мохаммад Мехди Табатабаи заявил в среду, что утверждения о разногласиях среди высокопоставленных иранских чиновников являются частью того, что он назвал пропагандистской тактикой противников Ирана.
«Линия разногласий и раскола среди высших должностных лиц страны — это политическая и пропагандистская игра врага против Ирана», — заявил Табатабаи в X.
«Единство и консенсус среди представителей различных сфер, улицы и дипломатов в эти дни беспрецедентные и образцовые. Вместо того чтобы плести ложь, им следует прекратить нарушать обещания, запугивать и обманывать», — добавил он.
«Дверь для переговоров, основанных на справедливости, достоинстве и рациональности, открыта», — сказал Табатабаи.
*** 19:43
Иранский парламентарий заявил, что ядерный вопрос не следовало поднимать на переговорах в Пакистане.
В среду иранский парламентарий Махмуд Набавиан заявил, что Иран совершил стратегическую ошибку, допустив обсуждение ядерной проблемы на переговорах в Пакистане, что подтолкнуло Соединенные Штаты к выдвижению дополнительных требований. Об этом сообщает Iran International.
«В ходе переговоров в Пакистане мы допустили стратегическую ошибку. Нам не следовало выносить ядерный вопрос на обсуждение», — заявил Набавиан, член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике, в интервью государственному телеканалу SNN.
«Таким образом, враг стал смелее», — добавил он.
Набавиан заявил, что Соединенные Штаты потребовали изъять и заблокировать на 20 лет иранские энергоносители с ураном, обогащенным до уровня в 60%. Эти требования, по его словам, Тегеран не принял.
*** 19:32
Иран ударил по штаб-квартире партии «Комала» в Эрбиле (Иракский Курдистан).
«Комала» (Партия Комала Иранского Курдистана) — социал-демократическая партия, базирующаяся в Иракском Курдистане. Она выступает против правительства Ирана и регулярно подвергается ударам со стороны иранских ВС, в том числе с применением беспилотников, в районе Сулеймании.
April 22, 2026