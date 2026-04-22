Зеленский о новых соглашениях по безопасности и формате Drone Deal

Украина готовит новые двусторонние соглашения по безопасности, а также вскоре представит первую информацию о расширении взаимодействия в сфере безопасности и формате Drone Deal. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с секретарем СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) Рустемом Умеровым, сообщают украинские СМИ.

По словам Зеленского, он обсудил с Умеровым задачи также по Европе – после визитов в Германию, Норвегию, Италию и Нидерланды.

«Только с украинским опытом безопасности защита Европы может быть действительно надежной. Готовим и новые наши двусторонние соглашения по безопасности. Уже в ближайшее время представим первую информацию о расширении нашего взаимодействия в сфере безопасности и формате Drone Deal», – сказал Зеленский.

Drone Deal — это инициированная Украиной долгосрочная международная программа оборонного сотрудничества (10-летние контракты), направленная на создание систем защиты от атак (дроны, РЭБ, ПВО) с привлечением партнеров. Программа включает разработку и производство беспилотников, а также обмен технологиями, что подтверждается сотрудничеством с Нидерландами, Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром.