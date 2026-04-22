В Баку арестовали подростка, нанесшего травмы однокласснику

Подросток, нанесший травмы однокласснику, привлечен к уголовной ответственности.
Как сообщает haqqin.az, школьник предстал перед судом.
Решением Ясамальского районного суда в отношении подростка избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца.
Несколько дней назад ученик 9-го класса средней школы № 286, 2010 года рождения, облил своего одноклассника, 2011 года рождения, спиртом и поджег.
Подозреваемый в совершении преступления был задержан сотрудниками полиции.
Пострадавший подросток был госпитализирован с ожогами.