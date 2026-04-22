Тело в трубе: в Азербайджане раскрыли убийство 30-летней давности

В Азербайджане раскрыто убийство, совершенное 30 лет назад. Об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

Отмечается, что 12 июня 1997 года было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения Байрамова Гюльмамеда Ханахмед оглу, который вышел из дома 10 апреля 1996 года и не вернулся. Расследование проводилось в Следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана.

В результате многочисленных следственных и оперативно-разыскных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что Джалилов Шахин Махмуд оглу и Гафаров Гидаят Ширзад оглу по предварительному сговору совершили разбойное нападение на водителя такси Гюльмамеда Байрамова из корыстных побуждений и впоследствии умышленно убили его с целью сокрытия преступления.

Преступление было совершено в поселке Гарачухур Сураханского района Баку. Злоумышленники спрятали тело Байрамова, а принадлежащий ему автомобиль продали по частям. На основании показаний подозреваемых сотрудниками МЧС были обнаружены останки погибшего.

Ш.Джалилов и Г.Гафаров 22 апреля 2026 года были привлечены к следствию в качестве обвиняемых. Им предъявили обвинение по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, действовавшего до 1 сентября 2000 года.

Решением Бинагадинского районного суда Баку в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу продолжается.