Ответ Ирана: удар по военным кораблям США

КСИР играет мускулами

21:19 1400

На фоне сохраняющейся напряженности в регионе в объективы камер попала крупная группа иранских быстроходных катеров. Сообщается, что более 30 судов из состава ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провели маневры в непосредственной близости от Ормузского пролива.

Маневренная группа состоит более чем из 30 быстроходных катеров, оснащенных пулеметами и ракетным вооружением.

Эксперты расценивают данные действия как очередную демонстрацию силы в ответ на продолжающуюся морскую блокаду со стороны США.

Стоит отметить, что американские официальные лица заявляют, что у Ирана все еще остается значительная военная мощь, большая, чем та, о которой публично заявляет администрация Дональда Трампа. Об этом сообщает CBS.

По информации телеканала:

- около 50% баллистических ракет и пусковых систем Ирана все еще не повреждены; 

- около 60% военно-морских сил КСИР (особенно небольших штурмовых катеров) остаются и продолжают мешать судоходству;

- примерно две трети ВВС Ирана все еще функционируют, несмотря на массированные удары.

Президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет заявляют, что операция закончилась решающей победой, которая нанесла серьезный ущерб Ирану, однако оценки разведки показывают, что Иран все еще может запускать ракеты, беспилотники и осуществлять атаки, особенно на страны региона, отмечает телеканал.

