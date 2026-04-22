«Карабах» опять засудили, «Сабах» вышел в финал Кубка Азербайджана

На стадионе «Банк Республика Арена» состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Азербайджана между «Сабахом» и « Карабах ом».

В первом матче команды сыграли вничью - 2:2. А сегодня выиграл «Сабах» - 2:1.

На 36-й минуте «Карабах» остался в меньшинстве - за фол последней надежды в спорном эпизоде был удален голкипер Матеуш Кохальски.

Однако, играя вдесятером, команде Гурбана Гурбанова удалось выйти вперед. Ошибкой обороны на 59-й минуте воспользовался Камило Дуран.

Правда,«Сабах» не только сравнял счет, но и забил в основное время второй мяч. Велько Симич на 78-й минуте сделал счет 1:1. А на 87-й минуте Патрик Мбина забил победный гол.

Однако он мог не оказаться таковым, если бы в добавленное время главный арбитр Реван Гамзазаде назначил бы стопроцентный пенальти в ворота «Сабаха». Камило Дуран пытался сделать навес в штрафную, и мяч угодил в руку Симичу. Рука была в неестественном положении. Это пенальти. Но судья 11-метровый не назначил. Свое решение Гамзазаде, по-видимому, оправдает тем, что Дуран находился близко к Симичу.

Футболисты и тренерский штаб «Карабаха» активно протестовали против данного решения. Игроки агдамцев получили кучу желтых и красных карточек.

Итак, «Сабах» вышел в финал Кубка Азербайджана, где сыграет с «Зиря».