Пакистан все еще надеется…

Пакистанские власти сохраняют надежду на возобновление диалога между Вашингтоном и Тегераном, несмотря на новый виток напряженности в Персидском заливе.

Как сообщает The New York Times, поводом для беспокойства стал недавний захват Ираном двух грузовых судов в Ормузском проливе, что поставило под угрозу хрупкий дипломатический процесс.

В среду премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провел встречу с послом Ирана, чтобы обсудить пути деэскалации. По словам официальных лиц в Исламабаде, посреднические усилия продолжаются, и второй раунд прямых или непрямых переговоров может состояться уже в течение нескольких ближайших дней.