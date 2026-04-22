Пентагон внезапно сократил официальное число пострадавших на 15 раненых военнослужащих без каких-либо объяснений, пишет The Intercept.

Общее число пострадавших сократилось с 428 до 413 (или 411 - в зависимости от отчета), что вызывает подозрения.

Источники и бывшие официальные лица говорят, что система отслеживания потерь (DCAS) может недосчитывать или пропускать сотни ранений.

Некоторые случаи (например, травмы на корабле или смерти от болезней) вообще не включаются в отчеты.

По крайней мере, один зарегистрированный случай смерти (майор Сорфли Дэвиус) отсутствует в официальных сводках, подчеркивает издание.