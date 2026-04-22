«Экспорт демократии» на Ближний Восток не приносит успеха

Посол США в Турции Том Баррак выступил с резонансным заявлением, призвав к реалистичному переосмыслению политических структур Ближнего Востока.

В интервью Fox News дипломат подчеркнул, что стабильность региона напрямую зависит от наличия сильного руководства, а не от навязанных извне идеологий.

«Когда я говорил, что «могущественные руководящие режимы» — будь то благосклонные монархии или своего рода монархические республики, встречающиеся в других частях региона, — являются единственными структурами, которые на самом деле сработали на Ближнем Востоке, я исходил из десятилетий наблюдений, добытых нелегким трудом, а не из идеологии», — заявил Баррак.

Посол отметил, что попытки быстрого внедрения западной демократии после «арабской весны» привели к краху многих государств. В то же время он привел в пример успешные модели управления в странах Персидского залива и Турции. По его словам, централизованное лидерство Реджепа Тайипа Эрдогана обеспечило стране «стабильность, экономический динамизм и напористое региональное влияние», несмотря на оценки критиков.

Дипломат добавил, что «признание эффективности таких режимов не является изменением политики США в сторону отказа от поддержки демократического управления». По мнению Баррака, это лишь «реалистичная оценка того, что создает стабильность, позволяющую правам человека и процветанию пустить корни».