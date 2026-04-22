Порт Туапсе горит уже третьи сутки. В городе идут «нефтяные дожди»

Российский портовый город на Черном море Туапсе, нефтяные объекты которого в последние дни подверглись ударам украинских дронов, переживает последствия крупных пожаров на нефтехранилищах.

Удары наносились в ночи на 16 и 20 апреля, пожар после последнего из них продолжается до сих пор.

«Третьи сутки тушат масштабный пожар на морском терминале, возникший из-за атаки украинских беспилотников», - сообщил вечером 22 апреля оперативный штаб Краснодарского края.

В результате ударов БПЛА в морском порту погиб мужчина. В ликвидации пожара было сразу же задействовано два пожарных поезда. Сейчас в тушении задействованы 276 человек и 77 единиц техники.

По официальным данным, из-за сильного пожара в атмосферу попали продукты горения, которые в среду выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях.

Местных жителей призывают избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, при выходе на улицу использовать маски и респираторы. Волонтеры призывают позаботиться о бездомных животных: многие уличные собаки и кошки сейчас с признаками отравления: они тяжело дышат, у них красные глаза, а шерсть покрыта нефтью.

В соцсетях публикуют видео «нефтяных дождей», после которых на земле остается черный осадок.