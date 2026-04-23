Пентагон о разминировании Ормуза

По оценкам Пентагона, полное разминирование в Ормузском проливе может занять до шести месяцев. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, такая оценка была озвучена высокопоставленным представителем Пентагона на закрытом брифинге комитета по вооруженным силам Палаты представителей США.

Также на брифинге было подчеркнуто, что начать какую-либо операцию по очистке вод пролива невозможно до завершения военных действий.

Газета предполагает, что негативные последствия конфликта будут продолжать влиять на мировую экономику до конца 2026 года.