Эрдоган и Штайнмайер обсудили Ближний Восток и Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонный разговор. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации турецкого лидера в соцсети Х.

Согласно информации, собеседники обсудили двусторонние отношения между Турцией и Германией, а также региональные и глобальные процессы.

Эрдоган отметил, что война на Ближнем Востоке начала ослаблять и Европу, и, если не вмешаться в этот процесс с акцентом на мирный подход, ущерб от эскалации конфликта будет гораздо большим.

Турецкий лидер добавил, что Анкара, как и в случае с Ираном, прилагает усилия для урегулирования российско-украинского конфликта посредством переговоров и достижения прочного мира.