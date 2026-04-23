ЦАХАЛ разгромил еще один объект «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военному объекту ливанской радикальной группировки «Хезболла» и автомобилю, покинувшему его территорию, в южной части Ливана. Об этом армейская пресс-служба заявила в Telegram.

«Военнослужащие зафиксировали на юге Ливана два транспортных средства, покинувших военное сооружение, которое использовалось «Хезболлой». Находившиеся в автомобилях боевики пересекли передовую линию обороны и приблизились к позициям войск, что создало прямую угрозу их безопасности. После подтверждения того, что данные лица нарушают режим прекращения огня и несут непосредственную угрозу, израильские ВВС атаковали один из автомобилей, а также сооружение, откуда эти лица выехали», - говорится в сообщении.

Военные также заявили о ранении двух журналистов в результате нанесенных ударов.

«ЦАХАЛ не наносит ударов по представителям прессы и предпринимает все необходимые шаги для минимизации ущерба, причиненного им, одновременно обеспечивая защиту своих военнослужащих», - заверили в армейской пресс-службе.