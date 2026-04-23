Европа приняла рекордное число мигрантов

Число иммигрантов в Евросоюзе достигло рекордных 64,2 млн человек в 2025 году, сообщает Reuters.

По данным агентства, это на 2,1 млн больше, чем годом ранее. Для сравнения: еще в 2010 году в странах ЕС проживали около 40 млн людей иностранного происхождения.

Больше всего мигрантов сейчас находится в Германии — почти 18 млн человек. Но самый быстрый рост за последнее время показала Испания: там число жителей иностранного происхождения увеличилось примерно на 700 тысяч и достигло 9,5 млн.

Также высокую долю мигрантов по отношению к численности населения фиксируют в Люксембурге, на Мальте и на Кипре.

При этом больше всего беженцев среди стран ЕС приняла Германия — около 2,7 млн человек.